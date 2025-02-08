AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Sivasspor'da Ziya Erdal Hastaneye Kaldırıldı

Sivasspor'da Ziya Erdal Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta Ziya Erdal kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 38. dakikada yaşanan sakatlıklar endişe yarattı.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Sivasspor'da Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin 38. dakikasında kırmızı-beyazlı takımı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sivasspor'da şanssız bir şekilde iki oyuncu, aynı anda sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. 38. dakikada Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kenara gelirlerken Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev oyuna dahil olan isimler oldular.

Sivasspor'da başını tutarak oyundan çıkmak durumunda kalan Ziya Erdal'ın kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

10 yıllık aşk orucunu bakın kiminle bozdu
img

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Kartal'ın aylar süren hasreti bitti
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.