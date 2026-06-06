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Sivasspor'da Olağan Genel Kurul 13 Haziran'da yapılacak

Sivasspor'da Olağan Genel Kurul 13 Haziran'da yapılacak
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'un Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, 13 Haziran'da olağan genel kurul yapılacağını duyurdu. Kulübün 350 milyon lira borcu olduğunu belirten Yavuz, yeni yapılanma ihtiyacından ve mali sıkıntılardan bahsetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Yavuz, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, bayram sonrasındaki "sessizliğin" kamuoyunda eleştirilere neden olduğunu söyledi.

Eleştirilere saygı duyduklarını aktaran Yavuz, "Herkesle görüştük. Hiç kimsenin kafasının arka planında Sivasspor'a dair bir durum yok. Sivas'ta böyle bir imaj oluştu. Sivasspor, şu anda sıkıntılı bir süreç ve maddi imkansızlıklar yaşıyor. Bu gerçeği de hepimiz görüyoruz." dedi.

Divan olarak kendilerinin ve kurumsal yapının çalıştığına, ödemelerin yapıldığına dikkati çeken Yavuz, "İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı. Bu ayrılış Sivasspor'un menfaati icabı yapıldı. Sivasspor'un şu anda bu paraları vermesi mümkün değil. Yani Sivasspor'un yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bazı yüklerden takımı kurtarmaya çalışıyoruz. Yürütebilir bir Sivasspor olsun istiyoruz. Stres içerisinde çalışıyoruz ama bir sonuca varacağız. 13 Haziran günü saat 18.00'de kongremizi gerçekleştireceğiz. Sivasspor'a talip var. Borç sıkıntısından dolayı talip olanlar cesaret edemiyor. Sivasspor'un şu anda 350 milyon lira borcu var." diye konuştu.

Yavuz, bu hafta itibarıyla lbaşkan adaylarının kamuoyunun önüne çıkacağını sözlerine ekledi.

Golcü futbolcu Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise Yavuz, "Rey Manaj da takımdan ayrılabilir ama şu anda tam net değil. O da maliyeti yüksek bir oyuncu." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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