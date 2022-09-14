Sivasspor, CFR Cluj'a konuk olacak Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci haftasında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 24. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci haftasında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 24. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, yarın CFR Cluj'a konuk olacak. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına Türkiye'ye 3 puanla dönmek istiyor. Sivasspor'da 7 eksik var Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 7 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare, CFR Cluj'a karşı forma giyemeyecek. Avrupa arenasındaki 24. maç Sivasspor, deplasmanda oynayacağı CFR Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 23 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 23 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Türkiye Romanya Spor Haberler

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