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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı takım, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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