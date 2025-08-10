Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın yönetiminde yapılan antrenmanda, takım hem top kontrol çalışması yaptı hem de dar alan oyunu ile idmanı tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Bodrum FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ile idmanı tamamladı. Erzurumspor FK maçında oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Yiğidolar, 12 Ağustos Salı günü basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

