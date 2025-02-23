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Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki takım, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, Konyaspor maçının ardından ara vermeden bugün öğlen yaptığı antrenmanla maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmalısı yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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