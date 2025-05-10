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Sivasspor, Bodrum FK ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Sivasspor, Bodrum FK ile Zorlu Maçta Karşılaşacak
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Sivasspor'da bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic ile Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligde iki takımın da 34'er puanı bulunurken Sivasspor 16, Bodrum FK ise 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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