Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Basın Sözcüsü İftar Saatiyle Maçın Çakışmasına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fatih Karagümrük maçının bitiş saatinin iftar saatiyle çakışmasına tepki göstererek, "Maçın bu saatte olması ayrı bir sıkıntı. 5 dakikaya kadar ezan okunacak. İftar saati geldi. Keşke maç bu saatte olmasaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1-0 kazandıkları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Karagöl, "Önemli bir 3 puandı. Oynanan oyun bugün bizi ne kadar mutlu etmese de alınan 3 puan gayet iyiydi. Taktik üzerine bir oyun geçti. Teknik heyeti ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Karagöl maçın saat 17.00'de başlamasına tepki göstererek, "Maçın bu saatte olması ayrı bir sıkıntı. 5 dakikaya kadar ezan okunacak. İftar saati geldi. Bununla ilgili biz Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştuk. TFF de 'Tamam' dedi ama naklen yayın olarak yayıncı kuruluş maçın bu saatte oynanmasına ısrar etti. Keşke maç bu saatte olmasaydı. Naklen yayın planlamasında 20.30 yayın akışını bozacağı için bu maçı 17.00'a verdiler. Biz 15.00 veya 16.00 olsun istedik ama yayıncı kuruluş bu saate ısrar etti" ifadelerini kullandı.

Gökhan Karagöl alınan 3 puanın ardından düşme hattından da uzaklaştıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir 3 puan oldu. Biz de düşme hattından uzaklaştık. Rahat bir nefes almamıza sebep oldu. İnşallah diğer maçlarda da iyi oynar ve 3 puan alırız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Sivasspor İftar Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Van'da mazbata kime verildi? YSK mazbatayı Abdulahat Arvas'a mı Abdullah Zeydan'a mı verdi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title