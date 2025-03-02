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Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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