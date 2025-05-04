Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız İstifa Etti

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından, Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız görevinden istifa etti. İstifa, Yıldız'ın sosyal medya hesabında Galatasaray ile ilgili paylaşımları üzerine geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mücahit Yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.