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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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