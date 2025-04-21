Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.