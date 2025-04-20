Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
MHP'li Feti Yıldız'dan yeni infaz kanunu çağrısı

MHP'den yeni infaz kanunu çağrısı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenman yapmaya başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlamış ve çift kale maçla son bulmuştur.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-bayazlılar, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.