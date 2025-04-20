Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenman yapmaya başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlamış ve çift kale maçla son bulmuştur.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-bayazlılar, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.
Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor