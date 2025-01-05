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Sivasspor Antalya Kampını Tamamladı

Sivasspor Antalya Kampını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sonunda 18. haftayı BAY geçirecek olan Sivasspor, Antalya'nın Belek ilçesinde 10 günlük kamp programını tamamladı. Takım, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarına dönmek üzere Sivas'a geri dönüyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı BAY geçirecek olması nedeniyle verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un kampı sona erdi.

Sivasspor, 27 Aralık akşamından itibaren Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yaptığı 10 günlük kamp programını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlıklanan takım bugün Sivas'a dönecek.

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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