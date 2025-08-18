Sivasspor Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve atletik oyunlarla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan kırmızı-beyazlı ekip, rondo ve atletik oyunlarla idmanı tamamladı. Sipay Bodrum FK maçında oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Sivasspor, 20 Ağustos Çarşamba günü basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

