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Sivasspor Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan Yiğidolar, pas çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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