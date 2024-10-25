Sivasspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-2 yendi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi 4-2 mağlup etmeyi başardı. Konuk takım üstü üste ikinci galibiyetini alırken, Adana temsilcisinin galibiyet hasreti de devam etti.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor 4-2 kazandı.
ADANA DEMİRSPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ
Adana Demirspor 13. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Semih Güler ile farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor 38. dakikada Fode Koita'nın golüyle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.
SİVASSPOR 4 GOLLE GERİ DÖNDÜ
Bülent Uygun'un öğrencileri 61. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Sivasspor, 66. dakikada golcüsü Rej Manaj ile 2-0'dan skoru 3-2'ye getirdi. Sivas, 89. dakikada Radakovic ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve konuk ekip 4-2 kazandı.
ADANA DEMİRSPOR'UN GALİBİYETİ YOK
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor, üst üste 6. toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı. Ligde 4. galibiyetini alan Sivasspor ise üst üste 2. kez kazandı. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 14'e çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.