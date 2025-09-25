Haberler

Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek galibiyet serisine devam etti. Goller Avramovski (2), Bekir Böke (2) ve Kimpioka'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

29. dakikada ceza sahası önünden Campos'un pasında ceza sahası içinde Avramovski'nin şutunda top ağlara gitti. 1-0

56. dakikada sağ kanattan Ethemi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Avramovski kafayla topu filelere yolladı. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Kamil Fidan'ın pasında topla buluşan Bekir Böke'nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-0

77. dakikada Kimpioka ceza sahasında Kadir Karayiğit'in müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti.

80. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kimpioka, topu ağlarla buluşturdu. 4-0

89. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in pasında topla buluşan Bekir Böke, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda topu filelere gönderdi. 5-0

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 81), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Kamil Fidan dk. 46), Yusuf Cihat Çelik, Campos (Emre Gökay dk. 81), Avramovski (Kerem Atakan Kesgin dk. 62), Ethemi (Kimpioka dk. 70), Bekir Böke

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Charisis, Malle, Mert Çelik

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran (Kayra Saygan dk. 70), Osman Kaynak, Caner Kaban, Mert Menemencioğlu, Sefa Gülay (Kürşat Türkeş Küçük dk. 70), Salih Kavrazlı, Gökdeniz Tunç (Ahmet Arda Birinci dk. 84), Ahmet Bolat (Muhammed Ahmet Ergen dk. 71)

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Eren Fidan, Enes Demirtaş, Barış Timur, Aykut Sarıkaya, Halil Eray Aktaş

Teknik Direktör: Koray Palay

Goller: Avramovski (dk. 29 ve 56), Bekir Böke (dk. 62 ve 88), Kimpioka (dk. 80 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Özkan Yiğiter, Appindangoye, Kerem Atakan Kesgin (Özbelsan Sivasspor), Aykut Sarıkaya (Adana Demirspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
