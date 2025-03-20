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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, pas çalışması ve yarım saha çift kale maç yaptı. Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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