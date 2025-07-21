Sivasspor'a Taraftar Desteği: Çılgınlar 58 Lisanslı Ürünlerle Takıma Katkı Sağladı

Sivasspor'a Taraftar Desteği: Çılgınlar 58 Lisanslı Ürünlerle Takıma Katkı Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un 58. yılı dolayısıyla 'Vefa Sezonu' ilan eden kulüp başkanı Gökhan Karagöl'ün çağrısına kulak veren Çılgınlar 58 taraftar grubu, Sivasspor Store'dan lisanslı ürünler alarak takıma destek oldu. Taraftarlar, yaptıkları toplu alışverişle kulübe maddi katkıda bulunurken, yeni sezon için umutlarını da dile getirdiler.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'a bir destek de taraftar grubu Çılgınlar 58'den geldi. Taraftarlar Sivasspor Store'dan lisanslı ürün alarak takıma destek oldular.

Sivasspor Kulübü'nün 58. yılı dolayısıyla "Vefa Sezonu" ilan eden Başkan Gökhan Karagöl'ün çağrısına kayıtsız kalmayan Çılgınlar 58 taraftar grubu, Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store'dan lisanslı ürünler satın alarak takıma olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Grup, gerçekleştirdikleri toplu alışverişle hem kulübe maddi katkı sağladı hem de örnek bir davranış sergiledi.

1697 Sivasspor Taraftarlar Derneği Başkanı ve Çılgınlar 58 Taraftar Tribün Lideri Sadettin Şanlı, burada yaptığı açıklamada tüm Sivas halkına seslenerek, "Kötü bir süreç geçirdik. Sivas'ımızın tekrardan şahlanarak layık olduğu yere en kısa sürede çıkması için başkanımız Gökhan Karagöl'ün yapmış olduğu bir çağrı vardı. Bizler de vefa sezonunda destek olmak için buraya geldik. Yeni sezonun lisanslı ürünlerini alınması için bütün taraftarımıza çağrıda bulunduk. Onlarda bizleri kırmadılar ve buraya kadar geldiler. İnşallah yeni sezonu şampiyonlukla taçlandırırız. Sivasspor'umuzu umarım layık olduğu yere tekrardan taşırız. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu.

Taraftar grubu daha sonra takımı destekleyici tezahüratlarda bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi

Alevler dünden bu yana söndürülemiyor! 4 köy tahliye edildi
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.