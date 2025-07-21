Sivasspor'a Taraftar Desteği: Çılgınlar 58 Lisanslı Ürünlerle Takıma Katkı Sağladı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'a bir destek de taraftar grubu Çılgınlar 58'den geldi. Taraftarlar Sivasspor Store'dan lisanslı ürün alarak takıma destek oldular.

Sivasspor Kulübü'nün 58. yılı dolayısıyla "Vefa Sezonu" ilan eden Başkan Gökhan Karagöl'ün çağrısına kayıtsız kalmayan Çılgınlar 58 taraftar grubu, Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store'dan lisanslı ürünler satın alarak takıma olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Grup, gerçekleştirdikleri toplu alışverişle hem kulübe maddi katkı sağladı hem de örnek bir davranış sergiledi.

1697 Sivasspor Taraftarlar Derneği Başkanı ve Çılgınlar 58 Taraftar Tribün Lideri Sadettin Şanlı, burada yaptığı açıklamada tüm Sivas halkına seslenerek, "Kötü bir süreç geçirdik. Sivas'ımızın tekrardan şahlanarak layık olduğu yere en kısa sürede çıkması için başkanımız Gökhan Karagöl'ün yapmış olduğu bir çağrı vardı. Bizler de vefa sezonunda destek olmak için buraya geldik. Yeni sezonun lisanslı ürünlerini alınması için bütün taraftarımıza çağrıda bulunduk. Onlarda bizleri kırmadılar ve buraya kadar geldiler. İnşallah yeni sezonu şampiyonlukla taçlandırırız. Sivasspor'umuzu umarım layık olduğu yere tekrardan taşırız. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu.

Taraftar grubu daha sonra takımı destekleyici tezahüratlarda bulundu. - SİVAS