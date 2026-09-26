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Sivasspor, 5 günlük iznin ardından Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

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Sivasspor, 5 günlük iznin ardından Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının ardından verilen 5 günlük iznin sona ermesiyle çalışmalarına yeniden başladı. Takım, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Pendikspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına başladı.

Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçının ardından 5 gün izin yapan futbolcular, bugün yeniden top başı yaptı. Yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları ile pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sivasspor, 9 Ekim Cuma günü Pendikspor ile karşılaşacak. Pendikspor karşılaşması saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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