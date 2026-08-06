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Sivasspor transfer yasağını kaldırdı, 4 yeni oyuncu kadroda

Sivasspor transfer yasağını kaldırdı, 4 yeni oyuncu kadroda
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TFF 1'inci Lig ekibi Sivasspor, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ile sözleşme imzaladı ve Bursaspor'dan Salih Kavrazlı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.

Sivasspor yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve Süleyman Özdamar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca Bursaspor'dan Salih Kavrazlı'yı da 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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