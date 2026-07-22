Sivasspor'da 2. etap kampı başladı

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından Erciyes kampındaki ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı