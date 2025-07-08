Sivasspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sivas'ta Sürdürüyor

Sivasspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sivas'ta Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 9. gününde antrenman yaptı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan çalışmalarda takım, ısınma ve pas organizasyonları gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 9. gününe sabah saatlerinde gerçekleştirdiği çalışmayla başladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas organizasyonları yapan Yğidolar, ayak tenisiyle günün ilk antrenmanını tamamladı.

Rey Manaj ve Alex Pritchard, Sivas'a gelerek takımla beraber çalışmalara katıldı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde sahada yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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