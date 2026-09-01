Sivasspor, Mardin 1969'u Ağırlıyor
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Maçta hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak; ev sahibinde Duodu ve Fevzi Yıldırım sakat.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Mardin 1969 Spor maçı öncesi Clinton Duodu ve Fevzi Yıldırım'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Kaynak: AA