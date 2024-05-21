Üye Girişi
Haberler

Sivaslı Sporcular Kickboks Şampiyonalarından 11 Madalya İle Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivaslı sporcular, Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'nda 2 altın ve 9 bronz madalya kazanarak kente büyük bir başarıyla döndü.

Sivaslı sporcular Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'ndan 11 madalya ile kente döndü.

İstanbul'da düzenlenen, "Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası" sona erdi. 42 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonaya Sivas'tan katılan sporcular ise büyük başarı elde etti. Sivaslı sporcular, şampiyonada 2 altın ve 9 bronz madalya kazanarak Sivas'ı gururla temsil etti. Sporculardan Gül Taştan ve Fatih Gülhan 1. olarak altın madalya, Serap Yıldız 2. olarak gümüş madalya, Nihal Aris, Beyza Yalçın, Erhan Çetiner, Mimar Sinan Çakmak, Sercan Akdeniz, Efran Demiryürek, Nesrin Aygün ve Ahmet Taştan ise 3. olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Sivas Spor Spor Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title