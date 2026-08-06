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Sivas badminton takımları Türkiye finallerine yükseldi

Sivas badminton takımları Türkiye finallerine yükseldi
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Eskişehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton 2. Etap 1. Grup müsabakalarında Sivas'ı temsil eden kadın ve erkek takımları, gruplarını ikinci sırada tamamlayarak 25-29 Ağustos 2026'da Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Eskişehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton 2. Etap 1. Grup müsabakalarında Sivas'ı temsil eden kadın ve erkek takımları gruplarını ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine yükseldi.

Eskişehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 2. Etap 1. Grup müsabakalarında Sivas önemli bir başarı elde etti. Zorlu mücadelelere sahne olan organizasyonda Sivas'ı temsil eden kadın ve erkek badminton takımları, gösterdikleri başarılı performansla gruplarını ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla her iki ekip de 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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