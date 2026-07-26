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Sivaslı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Sivaslı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
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Konya’da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Garip Olcaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Konya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Garip Olcaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da gerçekleştirildi.

Şampiyonada Sivas'ı temsil eden Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Garip Olcaş, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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