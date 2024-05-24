Üye Girişi
Haberler

Sivaslı Sporcu Devran Yanardağ Türkiye İkincisi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde Sivas'ı temsilen katılan sporcu Devran Yanardağ, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Sinop'ta gerçekleştirilen "Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Birinciliğine" Sivas'ı temsilen katılan sporcu Devran Yanardağ, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Sinop'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Birinciliği sona erdi. Turnuvada birçok yetenekli sporcu kıyasıya mücadele ederken, dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan sporcu Devran Yanardağ ise sergilediği üstün performans ve disipliniyle dikkat çekti. Genç sporcu kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, genç sporcuyu tebrik ederek, "Devran Yanardağ'ın elde ettiği bu başarı, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcumuzun gösterdiği azim ve kararlılık, diğer genç sporcularımıza da ilham olacaktır. Devran ve diğer genç sporcuların her zaman yanındayız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muay Thai Yanardağ Türkiye Sivas Sinop Spor Spor Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title