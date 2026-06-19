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Sivaslı atletler madalya ile döndü

Sivaslı atletler madalya ile döndü
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İzmir'de düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular Mevlüde Tutak 3000 metrede gümüş, Emir Yılmaz yüksek atlamada bronz madalya kazandı.

İzmir'de düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Sivaslı sporcular, elde ettikleri derecelerle kente çifte madalya sevinci yaşattı.

17-18 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları önemli başarılara imza attı. Mevlüde Tutak, 3000 metre yarışında gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer sporcu Emir Yılmaz ise yüksek atlama branşında Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Sivas Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, sporcuların gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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