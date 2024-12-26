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Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı

Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı
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Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 12 sporcu, şampiyonluk için mücadele edecek. Organizasyon, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek ve kazanan sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme şansını elde edecek.

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu mücadele edecek.

Sivas'ta Valilik, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek müsabakaların basın toplantısı yapıldı.

Atatürk Kongre Müzesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Süper Lig Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade, 2024 yılında Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 dereceye giren sporcuların Süper Lig'e girmeye hak kazandığını ve final ayağına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Sivas'ta bu organizasyonu düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahade, "İnşallah burada şampiyon olan sporcularımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Onlara şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Demir de Türkiye Muaythai Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Demir, "Çok önemli, bizler için değerli bir organizasyon. Sporcu dostu bir şehir olarak organizasyonda yer alacak tüm sporculara başarı diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular "face to face" yaptı.

Şampiyonluk kemerlerinin sahiplerini bulacağı ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği final karşılaşmaları, yarın saat 20.00'de 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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