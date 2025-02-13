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Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı

Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı
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Sivas'ta düzenlenen ve Ahmet Turan Durman'ın adı verilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı. Ankara Keçiören Belediyespor birinci, Ankara TEDAŞ Spor ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu.

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyonun serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Serbest stilde Ankara Keçiören Belediyespor 129 puanla birinci olurken, Ankara TEDAŞ Spor 116 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesspor ise 94 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bekir Keser'in en centilmen sporcu seçildiği serbest stilde, Abdullah Toprak en teknik sporcu, Abdullah Güngör en centilmen antrenör oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.

Şampiyonanın grekoromen ve kadınlar kategorileri ise 15 Şubat Cumartesi günü tamamlanacak.

Şampiyonada serbest stilde dereceye giren sporcular şunlar:

61 kilo: 1. Tolga Özbek (Ankara TKİ), 2. Bayram İlhan (Ankara Keçiören Belediyespor), 3. Yusuf Kulalı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ve Hacı Memiş Karabakal (Ankara Keçiören Belediyespor)

70 kilo: 1. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 2. Remzi Temur (Ankara Keçiören Belediyespor), 3. İbrahim Özdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ve İsmail Er (İstanbul Bahçelievler)

79 kilo: 1. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ), 2. Süleyman Efe Şanlı (Ankara TEDAŞ Spor), 3. Okan Tahtacı (Sivas Belediyespor) ve Mikail Topal (Kocaeli Gebzespor)

92 kilo: 1. Alperen Tokgöz (İstanbul Bahçelievler), 2. Harun Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 3. Eyüp Çetin (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor) ve Ebubekir Sıddık Öcal (Sinop-Ferdi)

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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