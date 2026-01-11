Haberler

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı bölge müsabakalarında yarı finale kaldı

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı bölge müsabakalarında yarı finale kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Tokat'ta yapılan bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi.

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Tokat'ta yapılan bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi.

Sivas'ta düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında kız ve erkek voleybol takımlarıyla namağlup il birincisi olan Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı, Tokat'ta yapılan bölge müsabakalarında yine namağlup olarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Müsabakalarda her bölgeden seçilen üç takım 11-15 Şubat tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarında bölgeyi temsilen katılacak.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine, voleybol takımının kısıtlı imkanlara rağmen, okul bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Tahir Demir önderliğinde azimli ve disiplinli bir çalışma sonucu bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Takımı tebrik eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenleri Tahir Demir ve Songül Ova'nın özverili çalışmaları sonucu okulumuzda bir voleybol kültürü oluştu. Geleceğin file efelerini ve sultanlarını yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sporcu öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta öğretmenimiz Tahir Demir olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Takımımıza yarı final maçlarında da üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Spor
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış