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Sivas Halk Oyunları ekibi Türkiye şampiyonu oldu

Sivas Halk Oyunları ekibi Türkiye şampiyonu oldu
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Manisa'da düzenlenen Gençler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası'nda Sivas Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü, düzenlemesiz gençler kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Manisa'da düzenlenen Gençler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası'nda Sivas Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Manisa'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden 15 ekip sahne aldı. Düzenlemesiz Gençler Kategorisi'nde yarışan Sivas ekibi, sergilediği başarılı performansla jüri ve izleyicilerden tam not aldı. Daha önce Niğde'de düzenlenen Bölge Grup Müsabakaları'nda şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Sivas Halk Oyunları Ekibi, finalde de üstün performansını sürdürerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Gösterileriyle büyük beğeni toplayan ekip, elde ettiği birincilikle Sivas'a büyük bir gurur yaşattı. Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebahattin Eker ise, başarıda emeği geçen sporcu, antrenör ve yöneticileri tebrik ederek, elde edilen şampiyonluğun disiplinli çalışma ve ekip ruhunun bir sonucu olduğunu ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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