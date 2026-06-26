Sivas ANALİG'de grup lideri oldu

Kırşehir'de düzenlenen ANALİG Futbol 1. Etap 4. Grup Müsabakalarında başarılı bir performans sergileyen Sivas GSB İl Karması Futbol Takımı, grubunu lider tamamlayarak Çankırı'da yapılacak 2. etap müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde mücadele eden Sivas GSB İl Karması Futbol Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol 1. Etap 4. Grup Müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Kırşehir'de düzenlenen organizasyonda sahaya çıkan Sivas temsilcisi, başarılı performansıyla grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Elde edilen sonuçlarla birlikte Sivas ekibi, 4-6 Temmuz tarihlerinde Çankırı'da gerçekleştirilecek ANALİG Futbol 2. Etap Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Futbol İl Temsilcisi Doğan Özçelik ise, takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takımımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Çankırı'da gerçekleştirilecek 2. etap müsabakalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı