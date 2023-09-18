Sivas Dört Eylül Spor Kulübü Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Sivas Dört Eylül Spor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi şükür kurbanı kesildi.

Sezon başı sancılı günler geçiren Sivas Dört Eylül Spor Kulübü, yönetimin değişmesiyle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde toplanarak ilk idmanına çıktı. İş İnsanı Mustafa Koçu başkanlığındaki yeni yönetimle birlikte çalışmalarına başlayan Sivas Dört Eylül Spor Kulübü, önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fatsa Belediyespor karşılaşması hazırlıklarına başladı.

Sivas Dört Eylül Spor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koçu ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu idman öncesi şükür kurbanı kesildi. Kulüp Başkanı Koçu, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS