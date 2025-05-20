Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor'un Süper Lig Hedefini Vurguladı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivas spor'un gelecek sezon yeniden Süper Lig'e yükselmesini arzuladıklarını belirtti.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin en önemli markası olarak görünen, geçmişindeki başarılarıyla övünülen Sivas spor'un, bir alt lige düşmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekibin talihsiz bir sezon geçirdiğini vurgulayan Uzun, "Belki de takımımıza sahip çıkmada ve sorunları görüp müdahale etmekte hep birlikte eksik kaldık. Nihayetinde taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun ve futbolseverin gönlünde 'Anadolu aslanı' olarak yer edinen takımımız, Süper Lig macerasına kısa bir ara vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Uzun, acilen gelecek sezonun planlamasının yapılarak Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için şehrin bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

Göreve geldiğinde Sivasspor için yaptığı destekler hakkında bilgi veren Uzun, şunları kaydetti:

"İlk olarak 800 kombine alarak ciddi bir katkı sağladık. Açık otoparkları Sivasspor'un kullanımına devrederek yıllık 18 milyon liralık bir gelir elde edilmesinin önünü açtık. Bu tarz sürekli gelir modeli Sivasspor tarihinde bir ilk olması açısından da önemliydi. Dönem dönem yapmış olduğumuz bağışların toplam tutarı 11 milyon lirayı buldu. Sivasspor'a maddi destek sağlanması adına İstanbul'da iş insanlarıyla toplantılar düzenledik ve sürecin aktif paydaşlarından biri olduk. Taraftar gruplarına deplasman maçları için araç desteğinde bulunduk. İç saha maçlarımızda ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Aidiyet duygusunu artırmak ve Sivassporluluğu görsel bir şölene çevirmek amacıyla binlerce esnafımıza Sivasspor bayrağı dağıttık. Çocuklarımıza Sivasspor sevgisini kazandırmak ve taraftarlık bilincini küçük yaşlarda oturtmak adına Sivasspor forması hediye ettik. Sivasspor Tesisleri'nin ve antrenman sahalarının bakım ve onarımı için personel desteği başta olmak üzere, üzerimize düşeni yaptık."

Sivasspor markasının çok önemli olduğunu aktaran Uzun, "Küçük bir mola olarak gördüğümüz alt lig serüvenimizin tek sezonluk bir serüven olmasını umut ediyorum. Şimdi bir olacağız, beraber olacağız ve eski hatalarımızı tekrarlamadan yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.