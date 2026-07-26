Sivas’a modern futbol sahası

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Spor Vadisi'nde yürütülen tesisleşme çalışmaları kapsamında, Atletizm Pisti ile Olimpik Yüzme Havuzu arasında bulunan toprak saha sentetik çim yüzeyli modern futbol sahasına dönüştürülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında hayata geçirilen proje ile spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporcuların daha modern antrenman alanlarına kavuşturulması hedefleniyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Ertem, tesisin tamamlanmasıyla birlikte Spor Vadisi'nin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı