Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz

3 liseli kızın staj gördüğü otelde mide bulandıran olay

Sivas 4 Eylül Stadyumu, Galatasaray Maçına Hazırlandığını Açıkladı

Sivas 4 Eylül Stadyumu, Galatasaray Maçına Hazırlandığını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig karşılaşmasına alttan ısıtma sistemi ile hazırlanıyor. Stadyum etkili kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zeminini iyi durumda tutarak maça ev sahipliği yapmaya hazır.

Sivasspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'un 8 Aralık Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Sivas 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. 7 yıl önce hizmete giren 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, modern görüntüsünün yanı sıra, kıştan etkilenmeyen düzgün zeminiyle de ön plana çıkıyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan statta zemin, olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor.

Sivas'ta soğukların etkisini hissettirdiği bu günlerde stadyum, saha zemini ile maça hazır durumda. Kış aylarında statta alttan ısıtma sistemiyle zemine yaklaşık 18 derecelik ısı verilerek çimler canlı tutuluyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada, çimlerin uzun olduğu kısımlarda kesiliyor.

Kemal Çağlayan: "Stadyumda hummalı bir çalışma var"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, stadın her maça olduğu gibi Galatasaray karşılaşmasına da titiz bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Hafta sonu ligin liderini Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edeceğiz. Bu müsabaka öncesinde stadyumda hummalı bir çalışma var. 1 ay öncesinde özellikle kar yağışı ve soğuklarla birlikte 7/24 zemin ısıtması çalışıyor. Günlük olarak 15 ile 18 derece arasında zemin ısıtma çalışıyor. Saha tamamen dondan ve kardan arındırılmış bir şekilde müsabaka saatini bekliyor. Sosyal medyada anlatıldığı gibi buzlu bir zemin, çok soğuk bir Sivas yok. Bu stadyum Türkiye'nin en önemli stadyumlarından bir tanesi. Maç saati itibariyle yoğun bir kar yağışı beklentisi yok, hava güzel olacak. Hava sıcaklıklarında da artış var ama ani yağışlarda zemin ısıtması etkili bir şekilde görev yapamıyor. Kasımpaşa maçında karlı zemin görüntüsü yaşanmıştı ama bugün itibariyle o görüntünün yaşanacağını düşünmüyoruz. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Sivasspor'da da görev yaptığı zamanlarda buranın zeminini, stadyumu, hava şartlarını çok iyi bilen bir teknik direktör. Her iki takım açısından da çok olumlu ve elverişli bir stadyum olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

"Önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız"

Çağlayan, sosyal medyada stadyum zeminin buz tuttuğu yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde yazılanlar değil. Biz gazeteci arkadaşlarımızı da o gün için stadyuma bekliyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu ve Sivas TSYD Şubesi olarak her türlü çalışmalarımızı hazırladık. Arkadaşlarımızın rahat bir ortamda görev yapabilmeleri için olumlu şartlar gündeme getirdik. Biz Sivas olarak çok önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Fair-play çerçevesinde, sahada mücadelenin olduğu bir müsabaka izlemek istiyoruz. Taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam
img

Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
img

14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.