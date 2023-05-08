SIRP organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç davası devam ediyor

Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti. Suikastin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, saldırıyı 'Kavackı' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, 8 tutuklu sanık, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katılırken; 3 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM"

"YOL BOYUNCA TAKİP EDİLDİĞİMİZİ FARK ETMEDİM"

"NEDEN BURADAYIM BİLMİYORUM"

9 TUTUKLU SANIK KALDI

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç'in Skaljarskı suç örgütünün lideri olduğu, Skaljarskı ile Kavackı örgütü arasında uyuşturucu savaşı yaşandığı belirtildi. İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

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