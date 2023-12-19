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Şırnak'ta Kumçatıspor oyuncuları hakemlere ve rakip takıma saldırdı

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Şırnak'ta 1'inci Amatör Lig'de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor'un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak'ın burnu kırıldı.

Şırnak'ta amatör maçta hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - Şırnak'ta 1'inci Amatör Lig'de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor'un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak'ın burnu kırıldı.

Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından, olaylar çıktı. Cizre Diclespor'un 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor'un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin'e, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı. Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsak'ın burnu kırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jandarma Şırnak Dicle Güvenlik Şiddet Hukuk Spor Güncel Haberler

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