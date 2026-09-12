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Şırnak'ta Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmalar Ligi'nin finali yapıldı

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- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ: "Burada başka yarışmalar da yapacağız. İnşallah Güneydoğu'nun diğer illerinde de bu yarışmalara devam edeceğiz"

Şırnak'ta 30 ilden 120 sporcunun katıldığı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmalar Ligi'nin finali gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde, Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonunda, Şırnak Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen şampiyonanın Millet Bahçesi'nden verilen startında, 18, 20 yaş altı ve büyükler kategorisinde erkekler ve kadınlar olarak 4, 6 ve 8 kilometrelik 6 koşu, Şırnak Valiliği önünde sona erdi.

18 yaş altı kadınlarda Hamide Suzan Yaylacı, erkeklerde Ömer Faruk Boyan, 20 yaş altı kadınlarda Delila Gümüş, erkeklerde Ertuğrul Can, büyükler kategorisinde kadınlarda Esra Doğan, erkeklerde ise Azad Demirtaş birinci oldu.

Yarışmanın ardından Şırnak Valiliği önünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, kentte ilk kez düzenlenen yarışmanın başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Temasını "Terörsüz Türkiye Atletizm Şampiyonası" olarak belirlediklerini aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

"Bu dağlarda daha önce terörle ilgili sıkıntılar yaşanmışken, şu anda milli sporcularımız, Türkiye'yi temsil eden sporcularımız bu dağlarda barış, sevgi, dostluk için yarışmaktadırlar. Bundan dolayı çok gururluyuz. Bu yarışmayı burada düzenlediğimiz için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak da çok huzurluyuz. Sıcak havada zorlu bir yarışma oldu. Sporcularımız hiçbir şekilde şikayette bulunmadan burada gururla bizleri temsil ettiler. Şırnak için çok güzel bir yarışma oldu. Bundan sonra da sizlere söz veriyorum, burada başka yarışmalar da yapacağız. İnşallah Güneydoğu'nun diğer illerinde de bu yarışmalara devam edeceğiz."

20 yaş altı erkekler kategorisinde birinci olan Ertuğrul Can, Afyonkarahisar'dan katıldığı yarışmada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

6 kilometrelik inişli, çıkışlı güzel bir parkurda koştuğunu dile getiren Can, "Antrenörüm Süleyman Büyükbezgin'e ve aileme desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarışmayı düzenleyen herkesin emeğine sağlık. İnşallah önümüzdeki yıl dünya kupasına katılmayı hedefliyorum." diye konuştu.

18 yaş altı kadınlar kategorisinde birinci olan Hamide Suzan Yaylacı da 4 kilometrelik koşuda iyi yarıştığını, birinci olduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Törene, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Faysal Kadırhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, sivil toplum kuruluş temsilcileri, hakemler ve sporcular katıldı. ???????

Kaynak: AA
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