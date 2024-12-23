Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Şırnak Petrolspor Başkanı Lokman Besen'den Maçta Yaşanan Olaylara İlişkin Açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı Lokman Besen, Bitlis Özgüzelderespor ile oynanan maçta yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, kulübün provokasyona sebep olmadığını ve Bitlisli taraftarların ağır hakaretlerine maruz kaldıklarını belirtti. Maç sonunda taraftarların futbolculara saldırdığına dikkat çekti.

- Şırnak Petrolspor Başkanı Lokman Besen'den çıkan olaylara ilişkin açıklama

ŞIRNAK - Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı Lokman Besen, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 12. haftasında Bitlis Özgüzelderespor oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Şırnak Petrolspor Başkanı Lokman Besen, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 12. haftasında Bitlis Özgüzelderespor oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, kulüp olarak hiçbir provokasyona sebep olmadıklarını söyledi.

Müsabaka başlamadan önce takımlarının sahaya girer girmez bütün Bitlisli taraftarların hem takımla yönelik hem teknik direktöre hem de yönetime yönelik çok ağır hakaret ve küfürler edildiğini belirten Besen, "Maç boyunca bu şekilde devam etti. Bizim herhangi bir futbolcunun, yöneticinin ya da hocamızın tribünlere yönelik en ufak bir hareketi olmamıştır. Ama maalesef Bitlis 90+5'te beraberlik golünü attıktan sonra hakemin bitiş düdüğü ile beraber bütün taraftarlar, daha önce soyunma odasında programlanmış insanlar, orada top toplayan gençler ve bir takım Bitlisli oyuncular bizim orta sahaya çekilen futbolcularımıza maalesef saldırıda bulunmuşlardır, yaralanmalar olmuştur" dedi.

Çok ağır hakaretlere maruz kaldıklarını dile getiren Besen, "Çok ağır küfürlere maruz kaldık. Oradaki emniyet güçleri bu önlemleri almamış olsaydı bizi orada linç edebilirlerdi. Çünkü onların gerçekten gözü dönmüştü. Emniyet güçlerimiz sağ olsun bizi orada ellerinden geldiği kadar korumaya çalıştı. Bizi şehir dışına çıkarana kadar çok büyük engellerle karşılaştılar. Onlar da bize zarar gelmesin diye çok büyük emekler sarf etti. Oradaki emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak Petrolspor Başkanı Lokman Besen'den Maçta Yaşanan Olaylara İlişkin Açıklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Spor
img

Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
img

Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı
img

Yunus Akgün için rekor bedel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
Ameliyat oldu! İşte son durumu
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti? 24 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı? MasterChef ceketi kim giydi? 23 Aralık Pazartesi MasterChef ikinci önlüğü kim giydi? Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.