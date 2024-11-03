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Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un İlk Yarı Mücadelesi 0-0 Beraberlikle Sona Erdi

Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un İlk Yarı Mücadelesi 0-0 Beraberlikle Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da etkili ataklar geliştirmesine rağmen fileleri bulamadı. Bodrum FK, Seferi ile direkte dönerek önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı, Dimitrov, Puscas, Ajeti, Brazao, Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut, Cordova, Efecan Karaca, Serdar Dursun

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Lopes, sağ kanattan merkeze doğru ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi.

21. dakikada savunmanın hatasını fırsata çevirmek isteyen Bodrum FK'de Seferi, ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direkten döndü.

22. dakikada Bodrum FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ege Bilsel, son çizgiden ön direğe ortaladı. Brazao'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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