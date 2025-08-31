Sipay Bodrum FK, Serikspor'u Deplasmanda 4-2 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sipay Bodrum FK, Serikspor'u 4-2 mağlup ederek puanını yükseltti. Maçta Fredy iki penaltıdan gol atarken, Seferi ve Dimitrov da takımına katkı sağladı. Serikspor ise Silva ve Erhan Çelenk ile karşılık verdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Burak Demirkıran, Kemal Elmas, Oğuzhan Kocaçoban
Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 88 Artem Yuran), Silva, Martynov (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Emrecan Terzi, Kerem Şen (Dk. 46 Erhan Çelenk), Berkovskiy (Dk. 80 Gökhan Karadeniz), Sadygov (Dk. 46 Şeref Özcan)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Mustafa Erdilman), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 90+1 Yusuf Sertkaya), Ali Habeşoğlu (Dk. 66 Celal Dumanlı), Seferi (Dk. 66 Dimitrov)
Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve 25 (Penaltıdan) Fredy, Dk. 58 Seferi, Dk. 68 Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Dk. 63 Silva (Penaltıdan), Dk. 72 Erhan Çelenk (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İbrahim Demir (Serikspor), Dk. 52 Seferi, Dk. 60 Cenk Şen, Dk. 64 Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK)
