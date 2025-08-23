Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 ile Geçti

Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Fredy, Ajeti ve Seferi'den geldi.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler

Sipay Bodrum FK: Sousa, İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 84 Ege Bilsel), Seferi (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal Dumanlı)

Sakaryaspor : Szumski (Dk. 70 Göktuğ Baytekin), Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 70 Salih Dursun), Kakuta (Dk. 70 Eren Erdoğan), Akuazaoku, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu (Dk. 78 Abdurrahman Bayram), Kobiljar (Dk. 82 Alparslan Demir)

Goller: Dk. 12 Burak Çoban ( Sakaryaspor ), Dk. 29 Fredy (Penaltıdan), Dk. 60 Ajeti, Dk. 64 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ahmet Aslan, Dk. 45+4 Dimitrov, Dk. 81 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar ( Sakaryaspor ),

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe Benfica maçı öncesi yıldızlarıyla gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.