Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 ile Geçti
Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Fredy, Ajeti ve Seferi'den geldi.
?Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler
Sipay Bodrum FK: Sousa, İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 84 Ege Bilsel), Seferi (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal Dumanlı)
Sakaryaspor : Szumski (Dk. 70 Göktuğ Baytekin), Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 70 Salih Dursun), Kakuta (Dk. 70 Eren Erdoğan), Akuazaoku, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu (Dk. 78 Abdurrahman Bayram), Kobiljar (Dk. 82 Alparslan Demir)
Goller: Dk. 12 Burak Çoban ( Sakaryaspor ), Dk. 29 Fredy (Penaltıdan), Dk. 60 Ajeti, Dk. 64 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ahmet Aslan, Dk. 45+4 Dimitrov, Dk. 81 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar ( Sakaryaspor ),
