Haberler

Bodrum FK'den Ali Habeşoğlu ile Arlind Ajeti'ye milli davet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sipay Bodrum FK'den Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti, milli takımlarının aday kadrosuna çağrıldı. Habeşoğlu, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı maçta, Ajeti ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile karşılaşacağı play-off mücadelesinde yer alacak.

Kulübün açıklamasında Ali Habeşoğlu'nun Türkiye Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosunda yer aldığı kaydedildi.

Arlind Ajeti'nin ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası play-off yarı final müsabakasının aday kadrosuna çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, oyunculara başarı dilendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

