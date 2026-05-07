Futbol: Trendyol 1. Lig play-off

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi başardı. Golleri Soldo (kendi kalesine) ve Seferi kaydetti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar Imeri (Dk. 90+3 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi (Dk. 90+3 İsmail Tarım)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Kitsiou, Yiğit Fidan, Görkem Bitin (Dk. 73 Wilks), Hakan Yeşil (Dk. 85 Hüseyin Maldar), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Denic, Thuram (Dk. 80 Clarke-Harris)

Goller: Dk. 55 Soldo (Kendi kalesine), Dk. 81 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 49 Soldo, Dk. 54 Denic, Dk. 59 Kitsiou, Dk. 90+4 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor), Dk. 66 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Kaynak: AA / Ali Ballı
