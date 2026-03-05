Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son maçında Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sırasında bir Bodrum taraftarı, konuk ekip oyuncusu Bacuna'ya karşı ırkçı söylemlerde bulundu. Taraftar, polis tarafından stattan çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan

Sipay Bodrum FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman (Dk. 46 Ege Bilsel), Obekpa, Sıraç Astanakulov (Dk. 63 Yusuf Sertkaya), Yunus Tarhan, Enes Öğrüce, Haqi (Dk. 89 Pusat Yağız Şafak), Omar Imeri (Dk. 63 Adem Metin Türk), Alper Potuk (Dk. 75 Emirhan Arkutcu)

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Atakan Çankaya, Serkan Asan, Oğuz Güçtekin, Bacuna (Dk. 86 Beraat Keser), Tunahan Ergül (Dk. 90+2 Volkan Sarıtaş), Mendes (Dk. 86 Mendes), Devran Akkuş (Dk. 46 Loshaj), Bruno, Ali Kaan Güneren

Sarı kartlar: Dk. 70 Bruno, Dk. 90+1 Atakan Çankaya ( Iğdır FK)

Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında konuk ettiği Iğdır FK ile 0-0 bereabere kaldı.

Öte yandan maçın 36. dakikasında konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna ile tartışan bir Bodrum taraftarı polis ekipleri tarafından stadyum dışına çıkarıldı.

İki takım oyuncuları bu taraftarın stattan çıkarılması için çaba gösterirken, söz konusu taraftarın Curaçao asıllı 34 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bacuna'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Taraftarın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
