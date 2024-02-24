Sinop'tan Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü

Sinop'un Türkeli ilçesinden, Yalova'da düzenlenen müsabakalara katılan sporcu, Türkiye üçüncüsü oldu.

Yalova'da düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, 19-22 Şubat tarihlerinde Yalova Çınarcık Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Sinop'u temsilen müsabakalara katılan Türkeli Halk Eğitim Merkezi ve Türkeli Gençlik Merkezi işbirliği ile açılan wushu kursu antrenörü Ömer Yılmaz'ın talebeleri Hira Altun ve Hira Nur Yılmaz, yarışmada Sinop'u en iyi şekilde temsil ederek, derece ile döndüler.

Türkeli ilçesi sporcularından Hira Nur Yılmaz, Minik - Yıldız 36 Kg. kategorisinde katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. - SİNOP